Почти 30 дополнительных валидаторов появилось на станциях МЦД «Царицыно» и Подольск

Во вторник, 10 декабря, по просьбам жителей на двух станциях МЦД появилось 27 дополнительных валидаторов. Из них 19 установили на станции «Царицыно», а восемь — в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба АО «Центральная ППК».

АО «Центральная ППК» совершенствует свой сервис, опираясь на пожелания и предложения пассажиров. Компания старается сделать проезд максимально комфортным.

Количество валидаторов увеличили для того, чтобы сократить очереди перед турникетами в часы пик, а также ускорить проход на посадку.

С начала запуска МЦД со станции «Царицыно» отправились уже более 453 тысяч человек, а со станции Подольск — около 330 тысяч.

Еще семь валиадаторов разгрузят очереди на станции «Опалиха». Их установили во вторник ночью.

На МЦД действуют три тарифные зоны. Проезд в «Центральной» зоне стоит, как в метро, — 38 рублей по тарифу «Кошелек» карты «Тройка». Чтобы получить бесплатную пересадку на метро и МЦК необходимо активировать карты «Тройка». Для этого нужно обратиться на кассы метро или сделать это в автоматах по продаже билетов на станциях метро.

Помимо этого, при активации удаленного пополнения «Кошелька» на информационном терминале (желтый валидатор, установленный на станциях метро) билет на карте автоматически обновится.