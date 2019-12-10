Почти 30 дополнительных валидаторов появилось на станциях МЦД «Царицыно» и Подольск
АО «Центральная ППК» совершенствует свой сервис, опираясь на пожелания и предложения пассажиров. Компания старается сделать проезд максимально комфортным.
Количество валидаторов увеличили для того, чтобы сократить очереди перед турникетами в часы пик, а также ускорить проход на посадку.
С начала запуска МЦД со станции «Царицыно» отправились уже более 453 тысяч человек, а со станции Подольск — около 330 тысяч.
Еще семь валиадаторов разгрузят очереди на станции «Опалиха». Их установили во вторник ночью.
На МЦД действуют три тарифные зоны. Проезд в «Центральной» зоне стоит, как в метро, — 38 рублей по тарифу «Кошелек» карты «Тройка». Чтобы получить бесплатную пересадку на метро и МЦК необходимо активировать карты «Тройка». Для этого нужно обратиться на кассы метро или сделать это в автоматах по продаже билетов на станциях метро.
Помимо этого, при активации удаленного пополнения «Кошелька» на информационном терминале (желтый валидатор, установленный на станциях метро) билет на карте автоматически обновится.