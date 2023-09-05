Подмосковье 05 сентября 2023, 15:18 Почти 30 тысяч тонн зернобобовых культур собрали в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Аграрии региона продолжают уборочную кампанию зернобобовых культур. К этому дню выполнили уже 66% от плана на сезон.

«Культуры убраны на площади 8,1 тысячи гектаров. Общий сбор составил 29,4 тысячи тонн, что на 14,6 тысячи тонн превышает показатели прошлого года», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Горох убран на площади восемь тысяч гектаров — это 71% от плана. Аграрии собрали более 29 тысяч тонн — это на 15 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность гороха составила 36,5 центнера на гектар.

Убирают и другие зернобобовые культуры. Средняя урожайность составляет 26 центнеров на гектар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения. На поддержку АПК Московской области в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.

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