Почти 30 тысяч рабочих мест появилось в Подмосковье за полгода благодаря стройкам

В Подмосковье за первое полугодие текущего года при помощи Центра Содействия Строительству удалось ввести в эксплуатацию более 1,8 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. Вся эта площадь разместилась на территории 376 нежилых объектов. Благодаря этому строительству в регионе открылось 28 800 новых рабочих мест. С таким сообщением выступила исполняющий обязанности ЦСС Вера Пожидаева.

Больше всего коммерческих объектов ввели в эксплуатацию в Богородском городском округе, в Химках, а также в Подольске.

Чаще всего коммерческими объектами, построенными при участии ЦСС, становились объекты логистики, производства продуктов и изделий, а также сельского хозяйства. Например, в первом полугодии текущего года удалось ввести в Раменском большой производственно-складской корпус, в нем появилось почти две тысячи новых рабочих мест. В Пушкинском открылось универсальное индустриальное здание общей площадью 133 тысячи квадратных метров, в котором трудятся 3 000 человек.