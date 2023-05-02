Подмосковье 02 мая 2023, 16:56 Почти 30 тысяч покрышек собрали в Подмосковье на акции «Сдай старые шины на «Мегабак» Министерство ЖКХ

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Сезонная экоакция «Сдай старые шины на «Мегабак» завершилась в Подмосковье 30 апреля. Почти за месяц в Московской области удалось собрать около 30 тысяч покрышек. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Почти за месяц акции, с 5 апреля, жители Подмосковья сдали 3550 кубических метров старых шин, что равнозначно полному комплекту колес для семи тысяч автомобилей», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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В прошлом году жители Подмосковья сдали около 26 тысяч старых покрышек. Экоактивисты также могут принять участие в фотоконкурсе, который проходит в рамках акции. Для участия необходимо сделать фото с шинами на любом из пунктов приема вторсырья и разместить фотографию в соцсети «ВКонтакте» с хештэгом #сдалшинынаМегабак.

Кроме того, водители могут бесплатно привезти ненужные покрышки для вторичной переработки в пункты приема крупногабаритных отходов «Мегабак» и пункты переработчиков «Орис Пром», «Дмитровский РТИ» и «ЧРЗ». С адресным перечнем пунктов приема покрышек можно ознакомиться на сайте МЕГАБАК.РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в экологической акции «Лес Победы» 13 мая.

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