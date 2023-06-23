Подмосковье 23 июня 2023, 15:38 Почти 30 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с начала года МИО МО

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С начала года в Московской области на учет поставили свыше 29,5 тысячи объектов капитального строительства. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений Подмосковья.

Свыше 23 тысячи объектов — это индивидуальные жилищные дома. Их общая площадь превысила три миллиона квадратных метра.

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«Отличным инструментом в этом вопросе является активная информационная кампания о процедуре регистрации недвижимости по „дачной амнистии“, которая позволяет по упрощенной схеме оформить имущество в собственность», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова заявила, что Раменский округ стал лидером по количеству зарегистрированных объектов в указанный период. Также в тройку лучших округов вошли Дмитров и Одинцово.

«Общая цифра по налоговому потенциалу в этих округах составила 26,5 миллиона рублей. Добавлю, если ранее люди сомневались, боялись огромного количества документов, то сейчас можно с уверенностью говорить, что у нас выработалась культура регистрации недвижимости, и на практике это доказывают цифры», — заключила министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе было 117 тысяч обманутых дольщиков. Из них 105,4 тысячи уже получили ключи от квартир или денежную компенсацию.

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