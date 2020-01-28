Почти 30 тысяч км дорог обработали ото льда в Подмосковье за сутки

В Московской области продолжают бороться со снегом. За сутки дороги обработали около 1,2 тысячи машин, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В первую очередь обрабатывали дороги около школ, больниц, детских садов, поликлиник. Очистили больше 29 тысяч километров трасс.

«Около 1,2 тысячи комбинированных дорожных машин очистили от снега и обработали противогололедными материалами более 29 тысяч километров региональных и муниципальных дорог. В связи с продолжающимся снегом дорожные службы в оперативном режиме готовы реагировать на погодные условия», — рассказал Алексей Гержик.

Больше всего дорог обработали в Домодедове, Серпухове, Пушкино, Протвине, Чехове, Подольске, Ступине и Ленинском округе. В каждом округе расчистили больше трех тысяч километров.

28 января в московском регионе ожидается снегопад. Температура воздуха колеблется от -7 до 0 градусов. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напомнило водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть еще внимательнее во время езды.