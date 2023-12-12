Подмосковье 12 декабря 2023, 16:10 Почти 30 тысяч десятиклассников Подмосковья написали диагностическую работу по математике Министерство образования МО

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Почти 30 тысяч десятиклассников из 931 школы Московской области написали региональную диагностическую работу. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Работу выполняют на компьютерах или бланках. Она состоит из 10 заданий, их расположили по нарастанию сложности. РДР проверят эксперты онлайн. В систему, где они будут работать, персональные данные участников не передаются.

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Проверка РДР завершится до 18 декабря. За работу можно получить 12 баллов максимум. От их количества будет зависеть уровень владения предметами. Также школьники получат рекомендации перед экзаменами.

«РДР помогут учителям определить темы по математике, которым следует уделить больше внимания», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

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