Подмосковье 31 июля 2023, 14:19 Почти 30 тысяч человек посетили фестиваль «Гуляй Город» в Чехове Министерство культуры и туризма МО

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Ежегодный фестиваль «Гуляй Город», посвященный битве при Молодях, прошел 29 и 30 июля в Чехове. По данным Министерства культуры и туризма Подмосковья, за два дня праздничные мероприятия посетили 29 тысяч человек.

«Фестиваль „Гуляй Город“ позволил окунуться в народные традиции, прикоснуться к истории, познакомиться с современными артистами, дизайнерами, ремесленниками, насладиться концертной и развлекательной программами. Это были насыщенные и познавательные выходные для всей семьи», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

После молебна в храме села Молоди началось главное действо дня. На историческом поле, где в XVI веке 30-тысячное войско русских князей дало отпор 120-тысячной армии крымского хана, началась обширная реконструкция битвы. Гости увидели потрясающее своим масштабом представление, когда участники исторических клубов воссоздали славные события тех лет.

Гости фестиваля смогли познакомиться с создателем фильма «День Победы — век XVI. 450 лет сражению при Молодях» Егором Холмогоровым, прослушать лекции от известных историков и политологов. В лектории показали спектакль «Музыка из всего» от театра «Ученый медведь».

В программу дня вошли национальные забавы, силовое шоу и показательные поединки по русскому рукопашному бою. Для детей работали отдельная зона с историческими и современными аттракционами, «Археологическая песочница» и квест с элементами ориентирования на местности.

В ремесленной слободе проводились мастер-классы по ковке, литью, помолу муки, приготовлению пищи, плетению корзин, изготовлению утвари с традиционными русскими узорами и созданию декоративного панно из полевых цветов. Желающие могли побывать в лагере реконструкторов, где воссоздали быт XVI века. Работала ярмарка.

Музыкальную часть фестиваля поддержали две концертные площадки, на которых выступили Пелагея, группа «Маша и Медведи» и многие другие артисты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и историков за праздник.

«Спасибо полпреду президента в ЦФО Игорю Щеголеву за внимание к фестивалю и, конечно, организаторам, историкам, реконструкторам и всем нашим гостям», — отметил глава региона.