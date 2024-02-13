Подмосковье 13 февраля 2024, 11:46 Почти 30 студентов университета имени Разумовского прошли практику в «Мособлэкомониторинге» Минэкологии МО.

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ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» сотрудничает с вузами, предоставляя студентам возможность пройти практику, в том числе и преддипломную. В 2024 году учащиеся Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского первыми отправились на практику.

«Мы постоянно расширяем наши контакты с вузами, которые готовят специалистов в сфере экологии. Сегодня в отрасли наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров, и мы рады, что на базе „Мособлэкомониторинга“ проходят практику студенты ведущих образовательных учреждений», — сообщил директор университета Константин Малащук.

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На данный момент уже 28 студентов прошли практику в «Мособлэкомониторинге». Учащиеся проходят практику по одному из трех основных направлений деятельности: мониторингу состояния атмосферного воздуха, качества воды в поверхностных водных объектах и оценке уровня шума.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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