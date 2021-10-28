Почти 30 слушателей из Подмосковья начали обучение в «Школе фермера»

Образовательный проект «Школа фермера» стартовал в Российском аграрном университете имени Тимирязева. В программе принимают участие 29 фермеров из Московской области, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

«На четвертом этапе образовательного проекта „Школа фермера“ к образовательному процессу приступили 29 фермеров Подмосковья. Программа рассчитана на 252 часа», — сказал Воскресенский.

Министр уточнил, что на данном этапе «Школы фермера» учащиеся из Подмосковья пройдут обучение и повысят квалификацию в отраслях растениеводства и пчеловодства.

Также к образовательному процессу в новом потоке присоединились сотрудники Минсельхозпрода региона. Они читают лекции о мерах господдержки фермеров, особенностях плана создания и развития фермерских хозяйств в Московской области и готовят абитуриентов к подаче документов на гранты «Агростартап».

«Школа фермера» стартовала в России в 2020 году при поддержке Россельхозбанка. Выпускники получат дипломы о профессиональной переподготовке.