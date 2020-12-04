Победителями ежегодного конкурса «Московское качество» стали 27 предприятий Московской области. Об этом рассказал и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«По итогам шестого престижного конкурса «Московское качество» 27 лучших предприятий Подмосковья в 21 номинации названы победителями. Это 25% от всех участников мероприятия», — отметил Сергей Воскресенский.

Больше всего победителей из Подмосковья было отмечено в номинации «Молоко и молочные продукты». Награды сразу в нескольких категориях получили «РостАгроКомплекс», «Рузское молоко», «Данон», «Завод стерилизованного молока «Можайский», «Вимм-Билль-Данн» и «Валио». Еще одного производителя отметили в спецноминации — компания «Лакталис Восток» получила награду «За спасение потребителя при непереносимости лактозы».

Наград в номинации «Хлебобулочные и мучнисто-кондитерские изделия» были удостоены предприятия Московской области «Серпуховхлеб», эко-пекарня «Профессор Пуф» и кондитерское предприятие «Полет».

«Московское качество» — конкурс товаров и услуг, произведенных в России и реализуемых в Москве. Организаторами конкурса являются Московская торгово-промышленная палата и «Вечерняя Москва», при поддержке Мосгордумы.

Лучшие продукты выбирали с мая по ноябрь 2020 года в три этапа. Награждение победителей состоялось в конце ноября.