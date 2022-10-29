Почти 30 подъездов отремонтировали в этом году в городском округе Домодедово | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 02:06 Почти 30 подъездов отремонтировали в этом году в городском округе Домодедово Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

В Домодедове с начала текущего года отремонтировали 29 подъездов. В помещениях заменили окна и входные группы, перекрасили стены, отремонтировали полы и установили новые почтовые ящики и перила, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В выборе оформления подъездов принимали участие жители домов. Все проделанные в рамках капитального ремонта работы приняли специалисты подведомственного региональному МинЖКХ ГБУ МО «УТНКР».

Реклама

«В регионе продолжаются работы по ремонту подъездов, в которых жители принимают активное участие. Все этапы работ проходят под внимательным контролем сотрудников нашего технадзора», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Реклама

Помимо капитального ремонта подъездов и многоквартирных домов в этом году в Домодедовском городском округе ремонтируют три школы, здание амбулатории Домодедовской городской больницы и детский сад. Работы оцениваются сотрудниками ГБУ МО «УТНКР».

ГБУ МО «УТНКР» с 2022 году ведет строительный контроль в рамках государственного задания на объектах, капитальный ремонт которых осуществляют региональные министерства и ведомства. Всю информацию о работе организации можно узнать на сайте.

Все главные и актуальные новости по работе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области можно узнать на сайте ведомства, а также в Telegram-канале.