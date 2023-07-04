Подмосковье 04 июля 2023, 11:06 Почти 30 новых электрических подстанций построили в Подмосковье с марта Мособлэнерго

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В Подмосковье реализуют программу повышения надежности электроснабжения. Так, с начала марта работники «Мособлэнерго» построили 29 трансформаторных подстанций. В этом году запланирована установка еще одной электроустановки мощностью 250 кВА в поселке Нахабино, сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Энергетики уже заменили 337 опор, 39 километров кабеля на линиях электропередачи и отремонтировали электрооборудование в 30 распределительных и трансформаторных подстанциях. Работы по программе планируют завершить к ноябрю 2023 года.

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Ранее министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщил, что в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей в 2023 году заменят 557 опор линий электропередачи, 81 километр кабеля, а также реконструируют 26 трансформаторных подстанций и построят 30 новых.

Программа реализуется в Подмосковье третий год подряд. За это время качество электроснабжения в Московской области повысили в среднем на 20%. В этом году в программу повышения надежности вошли 26 округов, что на пять больше, чем годом ранее.

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