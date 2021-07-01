Почти 30 новых автомобилей получил подмосковный Госадмтехзнадзор
Подмосковный Госадмтехзнадзор получил 29 новых автомобилей. Обновление автопарка поможет оперативно выявлять нарушения порядка в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Руководство Госадмтехнадзора Подмосковья вручило ключи от 29 новых автомобилей Hyndai Solaris сотрудникам территориальных отделов надзорного ведомства. Машины направят в 20 округов.
Автомобили помогут существенно повысить мобильность инспекторов Госадмтехзнадзора. Благодаря новому транспорту повысится оперативность выявления нарушений порядка, чистоты и благоустройства Подмосковья.
В этом году автопарк Госадмтехнадзора региона обновили на 80% от общего количества машин.
Купить новые авто помогла поддержка губернатора Московской области в рамках программы по списанию и поэтапному обновлению служебного автотранспорта.
Полностью автопарк Госадмтехнадзора планируют обновить до 2024 года. Всего в распоряжении инспекторов ведомства сейчас находятся 140 машин.