Почти 30 новых автомобилей получил подмосковный Госадмтехзнадзор

Подмосковный Госадмтехзнадзор получил 29 новых автомобилей. Обновление автопарка поможет оперативно выявлять нарушения порядка в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Руководство Госадмтехнадзора Подмосковья вручило ключи от 29 новых автомобилей Hyndai Solaris сотрудникам территориальных отделов надзорного ведомства. Машины направят в 20 округов.

Автомобили помогут существенно повысить мобильность инспекторов Госадмтехзнадзора. Благодаря новому транспорту повысится оперативность выявления нарушений порядка, чистоты и благоустройства Подмосковья.

В этом году автопарк Госадмтехнадзора региона обновили на 80% от общего количества машин.

Купить новые авто помогла поддержка губернатора Московской области в рамках программы по списанию и поэтапному обновлению служебного автотранспорта.

Полностью автопарк Госадмтехнадзора планируют обновить до 2024 года. Всего в распоряжении инспекторов ведомства сейчас находятся 140 машин.