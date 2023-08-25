Подмосковье 25 августа 2023, 11:22 Почти 30 незаконно построенных зданий снесли в Подмосковье с начала года Главгосстройнадзор МО

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Незаконное строительство в Подмосковье продолжают устранять. В этом году ликвидировали уже 28 самостроев, которые невозможно было легализовать. Это торговые, складские, транспортные сооружения, хозяйственные постройки и гаражи.

Девять зданий убрали в Люберцах, Щелкове и Красногорске. Это магазин, два кафе, столовая, пропускной пункт, производственный цех и фундамент строящегося без разрешения дома.

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С начала года на портал «Добродел» поступило уже 522 сообщения о самостроях. Каждый случай расследуется отдельно, затем незаконные объекты либо приводят в норму, либо сносят.

С 2020 года Главгосстройнадзор регулярно отмечает на интерактивной карте сервиса «Подмосковные стройки» выявленные самострои. Приложение усовершенствовали, чтобы жители могли сигнализировать о них прямо с телефона через мобильную версию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.