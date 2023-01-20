Подмосковье 20 января 2023, 16:26 Более 30 начинающих актеров выступят на конкурсе чтецких работ в Чехове

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Музей-заповедник «Мелихово» снова проведет международный конкурс чтецких работ имени Антона Павловича Чехова. Заявки на участие подали 68 начинающих актеров из разных стран, но в очный тур прошли только 35 из них.

В этом году темой конкурса стало творчество как Чехова, так и Островского, поскольку в России отметят 200-летие со дня рождения этого выдающегося драматурга.

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На конкурс подано около 70 заявок из России, Белоруссии, Казахстана и Латвии. После прослушивания жюри допустило к очному участию 35 человек. Среди начинающих актеров есть студенты ведущих театральных вузов.

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Отборочные туры состоятся в «Театральном дворе» музея-заповедника «Мелихово» 27 и 28 января, а кульминацией станут гала-концерт и церемония награждения, которые пройдут 29 января, в день рождения Антона Чехова. Начало — в 15:00.

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