24 января 2021, 16:31
Почти 30 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Дзержинском в 2021 году
Власти запланировали капитально отремонтировать 28 многоквартирных домов в Дзержинском в наступившем году. На это выделили более 128 миллионов рублей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
«Запланировано отремонтировать 28 многоквартирных домов, в том числе отремонтировать кровли в 10 многоквартирных домах, фасады в 11 МКД, заменить четыре лифта в одном доме», — говорится в сообщении пресс-службы.
В прошлом году на территории Московской области капитально отремонтировали 2429 многоквартирных домов. На 2021 год в регионе запланирован ремонт 3044 домов. На эти цели выделили более 21 миллиарда рублей.
Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов сообщил, что в рамках трехлетнего плана в Подмосковье проведут капремонт более семи тысяч МКД.