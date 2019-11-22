Почти 30 многодетных семей получат землю в 12 городских округах Подмосковья

Еще 29 многодетных семей получат землю в 12 городских округах Подмосковья. Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

«29 участков в 12 городских округах Подмосковья согласованы Минмособлимуществом для предоставления многодетным семьям за прошедшую неделю», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

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Так, 11 участков согласованы для передачи многодетным семьям Серпухова, 4 участка — семьям Богородского округа, 3 участка — Наро-Фоминска, по 2 участка — семьям Коломенского и Волоколамского округов, по 1 участку — семьям в Щелкове, Лотошине, Шатуре, Ступине, Талдоме, Кашире и Электрогорске.

Также были утверждены 9 схем земельных участков для последующего предоставления многодетным семьям Чехова и Зарайска.