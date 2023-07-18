Подмосковье 18 июля 2023, 12:41 Почти 30 малых деревень Подмосковья обеспечат скоростным мобильным интернетом до конца года Пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи

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До конца года в 29 селах и деревнях Подмосковья, численность которых не превышает 500 человек, установят базовые сотовые станции. Благодаря этому жителям станет доступен скоростной мобильный интернет.

Жители Подмосковья могут выбрать поселки, деревни и села с численностью от 100 до 500 человек, где в следующем году появится скоростной мобильный интернет. Голоса принимаются на Едином портале госуслуг до 13 августа.

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«По итогам прошлогоднего голосования базовые сотовые станции будут установлены в 29 населенных пунктах Подмосковья. Работы завершатся до конца 2023 года», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Проголосовать можно через подтвержденную запись ЕСИА или воспользоваться обычной почтой. Бумажное письмо нужно направить в Минцифры России по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Письма принимаются до 10 сентября включительно.

Малые села и деревни, которые наберут наибольшее количество голосов, получат сотовые вышки в следующем году. Адреса, которые войдут в перечень на 2024 год, опубликуют в декабре.

Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Услуги в цифровом виде сегодня получают 6,3 миллиона жителей Московской области.