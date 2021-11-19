Почти 30% коек для ковидных пациентов свободны в Подмосковье

В Московской области свободны 29% коек для пациентов с коронавирусом. Речь идет о более чем 3,5 тысячи мест.

Всего в регионе подготовлены 11 953 койки для ковидных пациентов, из них сейчас заняты 8442. Свободными остаются 3511 коек — 29% от общего числа.

С 8 по 14 ноября в Подмосковье госпитализировали 6191 пациента с коронавирусом и пневмонией. При этом с каждым днем количество поступивших в клиники пациентов снижалось: 9 ноября госпитализировали 1069 человек, а 14 — 531. При этом за неделю из больниц региона выписали 7525 пациентов — на 1334 человека больше, чем госпитализировали.

Количество пациентов, которые попадают в больницы с ковидом и пневмонией, постепенно сокращается и на этой неделе: 15 ноября госпитализировали 791 человека, а 18 ноября — 683. При этом с понедельника по четверг в больницы попал 2981 пациент. За этот же период выписали 4210 выздоровевших — на 1229 человек больше, чем госпитализировали.

Ранее на сайте стопкоронавирус.рф сообщили, что уровень коллективного иммунитета в Московской области достиг 69,9%. Первую прививку от коронавируса сделал 4 256 971 житель, а полный цикл вакцинации прошел 3 951 881 человек. На 12 ноября уровень коллективного иммунитета в регионе составлял 68,4%.