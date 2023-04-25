25 апреля 2023, 17:15
Почти 30 километров линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье с начала года
По данным Министерства энергетики Московской области, за три первых месяца года в регионе отремонтировано 29,7 километра кабельных и воздушных линий электропередачи. Работы выполнены компанией «Мособлэнерго».
Участки ЛЭП, которые питают СНТ «Богатырь», «Любава-2», «Космос» и «Агро», были отремонтированы в поселке Рязановский под Егорьевском. В Пушкино обновили 1,2 километра кабельных линий, обеспечивающих электричеством набережную реки Серебрянки. В микрорайоне Востряково в Домодедове заменили участок протяженностью 750 метров.
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За год планируется отремонтировать 316 километров ЛЭП в Подмосковье.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Электричество
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