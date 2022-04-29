Почти 30 километров дорог отремонтируют в Подольске за сезон

Еще 24 участка дорог отремонтируют в Подольске до конца года. Это свыше 27,9 километра. Они вошли в список первой волны ремонта.

Об этом рассказали в подмосковном Минтрансе. В ведомстве добавили, что позже сформируют дополнительную программу ремонта.

Среди дорог Подольска, на которых обновят асфальт, — девять региональных и 15 муниципальных.

Например, изменения коснутся улиц Победы, Ленина, Кирова, Высотной, Лобачева, Строителей, Восточной и не только.

Дороги отремонтируют в Климовске, селе Сынково, деревнях Лаговское, Бородино, Сертякино и многих других населенных пунктах Подольска.

Адресная программа ремонта дорог в Подмосковье доступна на сайте областного Минтранса.

Также на «Доброделе» до 31 мая проходит сбор предложений по ремонту на 2023 год. Этому вопросу уделяют особое внимание по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Ранее стало известно, что еще более 1,2 тысячи участков дорог отремонтируют в Московской области за сезон.