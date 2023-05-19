Подмосковье 19 мая 2023, 14:24 Почти 30 инвесторов начали строить объекты в 21 индустриальном парке Подмосковья Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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В этом году 27 резидентов начали возводить свои объекты на территории 21 индустриального парка Московской области. Объем заявленных инвестиций составляет 49,5 миллиарда рублей.

«Индустриальных парков на сегодня у нас уже 67. За прошлый год их заполняемость выросла на 10%. Сейчас общая заполняемость парков в Подмосковье составляет 83,6%. При этом средняя заполняемость по стране составляет примерно 55%», — заявила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

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Общая площадь всех индустриальных парков Подмосковья составляет 3,1 тысячи гектаров. В этом году на площадках шести индустриальных парков семь резидентов завершили строительство объектов. Совокупный объем инвестиций в эти проекты — 16,1 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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