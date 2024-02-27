27 февраля 2024, 11:07
Почти 30 хранилищ для лесного посадочного материала построят в Подмосковье в этом сезоне
Комлесхоз Подмосковья продолжает строительство снежных куч и ледников для хранения посадочного материала. Всего в этом сезоне в Московской области обустроят 28 таких хранилищ.
«Несмотря на то, что еще зима, мы начинаем готовиться не только к пожароопасному сезону, но и к весеннему лесовосстановлению. Для этого специалисты лесного хозяйства собирают в кучи или в специальные ледники снег, который после накроют соломой, песком, опилками или лапником», — прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующий лесное хозяйство, Владислав Мурашов.
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Подобные хранилища позволят сохранить посадочный материал с момента его выкопки до проведения лесовосстановления этой весной.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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Сельское хозяйство
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