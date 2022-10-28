Почти 30 электрических подстанций построили в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 11:41 Почти 30 электрических подстанций построили в Подмосковье с начала года

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«Мособлэнерго» построило 27 трансформаторных подстанций с начала года. Еще на 29 объектах провели реконструкцию, сообщили в ведомстве. Это позволило ввести дополнительную мощность и сделать электроснабжение надежнее.

Работы провели в Домодедове, Пушкино, Щелкове, Истре, Клину, Кашире, Мытищах и других городских округах. Ранее потребители жаловались на перепады напряжения и частые аварийные отключения. Так, в Чехове заменили трансформаторы на улицах Московская, Весенняя, Полиграфистов и Солнышевская. Они обеспечивают энергией свыше 50 многоквартирных домов.

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Объем работ формировали с учетом жалоб жителей. Электроснабжение улучшат в 21 округе. Всего в этом году энергетики заменили 554 опоры и построили 27,3 километра воздушных и кабельных линий.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что посетит деревню Подлипки после жалоб местных жителей. Они сообщили о плохой связи и отсутствии магазина в населенном пункте.