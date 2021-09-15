Почти 30 единиц автомобильной и спецтехники вручили по губернаторской программе Мособлпожспасу

28 единиц автомобильной и специальной техники получили пожарные и спасатели Мособлпожспаса в рамках губернаторской программы «Безопасность Подмосковья». Торжественное вручение прошло в Подольске в рамках соревнований по пожарно-спасательному спорту на Кубок губернатора Московской области.

Ключи от автомобилей начальникам территориальных управлений и специализированных отрядов Мособлпожспаса вручил руководитель главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра Сергей Самолевский.

«Сегодня уже в очередной раз в рамках губернаторской программы „Безопасность Подмосковья“ подразделения Мособлпожспаса пополнились 28 единицами автомобильной и специальной техники. 16 из них — это техника повышенной проходимости, которая может работать и в лесах, и в труднопроходимой местности. Еще две — аварийно-спасательные машины тяжелого класса — это практически штаб на колесах, со всем современным оборудованием, которое может применяться при ликвидации чрезвычайных ситуаций. И это только небольшая часть из того, что поступает нам на вооружение», — отметил начальник Московской областной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов.

Как добавил Геннадий Пестов, в этом году Мособлпожспас получил 30 современных пожарных автомобилей, которые уже стоят на дежурстве.