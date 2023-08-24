Подмосковье 24 августа 2023, 18:14 Почти 30 бункеров для сбора крупногабаритных отходов установили в Подмосковье Мин ЖКХ

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В Черноголовке, Лосино-Петровском, Лобне, Ленинский округе, Раменскиом и Красногорске установили 28 бункеров для удобства крупногабаритных отходов. Об этом попросили местные жители, сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

К подобным отходам относятся твердые коммунальные отходы, размер которых превышает 0,5 метра в высоту, длину и ширину.

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«Во всех городских округах почти на каждой контейнерной площадке в настоящее время есть отсек для КГО, но с ним две проблемы. Во-первых, объем образования небольшой, поэтому мебель, сантехника, двери и прочее лежат по несколько дней, дожидаясь вывоза», — заявил Велиховский.

Второй проблемой министр назвал навалы, которые образуются вокруг крупногабаритных отходов.

Также в Подмосковье функционирует 61 площадка «Мегабак» в 54 городских округах. На площадках «Мегабак» собрали 184 тысячи кубических метров вторичного сырья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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