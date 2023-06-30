Подмосковье 30 июня 2023, 13:53 Почти 3 тысячи жителей Подмосковья перевели дачные дома в статус жилых через «Госуслуги» Фото минимущества

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С начала года около 2,6 тысячи жителей Московской области перевели дачи в статус жилых домов через портал госуслуг. Об этом сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

«Год назад услугу по переводу садового дома в жилой и наоборот мы оптимизировали, сократив сроки рассмотрения заявления в два раза. Это касается недвижимости, расположенной на территории СНТ и земельных участков с видом разрешенного использования „ведение садоводства“», — уточнила министр.

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Теперь поменять статус дачи можно в течение 13 дней. Выписка из ЕГРН с новыми данными появится в личном кабинете собственника.

Для перевода здания из садового в жилой объект должен быть капитальным, с фундаментом и окнами. К дому должны быть подведены электричество, водоснабжение, отопление и канализация. На смену статуса должны быть согласны все владельцы здания. Услуга предоставляется бесплатно.

Специалисты министерства проведут для дачников вебинар и ответят на все вопросы касательно смены статуса дома. Мероприятие состоится 5 июля в 13.00. На него можно записаться на портале госуслуг в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения». Далее следует выбрать соответствующую услугу и зарегистрироваться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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