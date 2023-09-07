Подмосковье 07 сентября 2023, 11:11 Почти 3 тысячи студентов поступили в медицинский колледж № 1 в Подмосковье в этом году Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Более 11 тысяч абитуриентов подали заявление на поступление в Московский областной колледж № 1 в этом году. По некоторым специальностям конкурс среди претендентов достигал шесть человек на место, поэтому медучилище приняло 2,8 тысячи студентов.

По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, медицинское направление традиционно пользуется большим спросом у абитуриентов.

Реклама

Московский областной медколледж № 1 подготавливает специалистов по следующим направлениям: сестринское и лечебное дело, которые оказались наиболее востребованными в этом году, лабораторная диагностика, фармация, ортопедическая и профилактическая стоматология.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».