Подмосковье 22 февраля 2023, 22:22 Почти 3 тысячи сотрудников «Россетей» будут дежурить в Подмосковье в праздники

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Специалисты компании «Россети Московский регион» будут дежурить на праздничных выходных. На работу выйдут 443 бригады в составе 2 291 человека и 2 093 единицы спецтехники.

В случае аварий 128 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 37 805 киловатт смогут обеспечить резервным энергоснабжением соцобъекты региона.

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Во время праздников энергетики будут находиться на связи с подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также метеорологическими службами Гидрометцентра.

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