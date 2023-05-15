Подмосковье 15 мая 2023, 12:27 Почти 3 тысячи сеянцев высадили на акции «Лес Победы» в Солнечногорске

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Акция «Лес Победы» прошла во всех территориальных управлениях Солнечногорска, в том числе на двух площадках государственного лесного фонда. Участники высадили 2 900 сосен, лип, кленов и дубов.

Центральной площадкой акции стала территория около братской могилы в деревне Новое под Солнечногорском. Участникам предоставили необходимый инвентарь, а после посадки все деревья полили.

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Вместе с жителями к акции присоединились глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, заместитель председателя муниципального Совета депутатов Анна Панькова, депутат Алексей Панкратов, члены местного отделения партии «Единая Россия» и молодогвардейцы. Они высадили липовую аллею в городском парке.

«Во всех территориальных управлениях жители высадили липы, рябины, яблони, сирени, клены и дубы. Теперь на территории округа появилось почти 3 тысячи молодых деревьев», — рассказал Константин Михальков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона присоединиться к акции «Лес Победы».

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