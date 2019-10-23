Почти 3 тысячи рабочих мест появилось в Подольске в 2019 году

За 9 месяцев текущего года в городском округе Подольск создано около 2,9 тысячи рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

По итогам I полугодия 2019 года в Подольске объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 11,9 миллиарда рублей, из них по крупным и средним предприятиям более 6,5 миллиарда рублей.

Сумма инвестиций, привлеченных крупными и средними предприятиями, за последние два года выросла почти в 2,5 раза. По заполнению промышленных площадок и индустриальных парков «Территории промышленного роста» городской округ занимает первое место среди муниципальных образований Московской области.

«В Большом Подольске в стадии активной реализации находятся 68 проектов с общим объемом инвестиций 65,3 миллиарда рублей, в рамках которых до 2022 года планируется в ближайшие годы создать около 10 тысяч новых рабочих мест», — поделился планами на будущее глава городского округа Николай Пестов.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

Николай Пестов уточнил, что в их число входят крупные проекты, в числе которых расширение и модернизация производства ПАО «Машиностроительный завод „ЗиО-Подольск“», строительство распределительного центра ООО «Вайлдберриз», строительство производственного комплекса для изготовления хлебобулочной и кондитерской продукции ЗАО «Булочно-кондитерский комбинат „Коломенский“», завода по производству пастилы ООО «Верокко», завода по производству шпротной и деликатесной рыбной продукции «АПК „Русский рыбный мир“», организация высокотехнологичного производства промышленных систем подготовки высокочистой воды ООО «НПК „Медиана-Фильтр“» и многие другие проекты.

«За девять месяцев 2019 года в округе было создано 2880 рабочих мест, до конца года планируем увеличить их количество до 3,6 тысячи. Реализация инвестиционных проектов способствует экономическому росту и укреплению доходной налоговой базы территории, обеспечению занятости жителей округа. Это возможность направлять дополнительные средства на развитие социальной сферы, реализацию программ благоустройства и улучшения городской среды», — сделал особый акцент Николай Пестов.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

Глава Подольска подчеркнул, что важными точками роста экономики городского округа остаются индустриальные парки «Коледино» и «Валищево», технопарки «Сынково» и «Подолье».

«Общая площадь индустриальных парков и технопарков Большого Подольска составляет более 554 гектаров. Сегодня процент их заполняемости находится на уровне 77%. По состоянию на 1 октября 2019 года в индустриальные парки и технопарки привлечено 147 резидентов, на площадках которых занято 9660 человек. В стадии реализации на территории индустриальных и технопарков находится 21 проект с объемом инвестиций 20 миллиардов рублей», — рассказал Николай Пестов.

Администрация Подольска совместно с инвесторами и Корпорацией развития Московской области готовит документы для обращения в правительство Московской области о заключении инвестиционных соглашений по реализации ряда проектов. Николай Пестов уточнил, что это такие проекты как, например, строительство ООО «Ай-Техпласт» — нового завода по производству изделий из древесно-полимерного композита, создание современного производства различных видов упаковки ООО «Эрапак», строительство завода полного цикла по производству сантехнического оборудования ООО «Фэктори-Гутэ Вэтэр».

Источник фото: администрация городского округа Подольск

Житель Подольска Роман Хоменков одобряет политику властей, направленную на создание новых рабочих мест на территории города. «К сожалению, пока еще большая часть нашей молодежи ездит работать в столицу, но с каждым годом в городе открываются интересные производства с конкурентной заработной платой. Я, к примеру, совсем недавно устроился на работу в компанию «Вайлдберриз», заработной платой и условиями труда вполне доволен, а главное — в Москву ездить уже не нужно, больше времени могу проводить с семьей», — поделился Роман Хоменков.

Подольчанка Евгения Свиридова живет в микрорайоне Кузнечики и мечтает работать рядом с домом, хотя пока ей приходится ездить на работу в столицу. «Я работник пищевого производства. Конечно, обнадеживает, что много сегодня строится новых технопарков, логистических центров. Организуются новые производства, в том числе по моей профессии. Так что очень надеюсь в ближайшей перспективе найти устраивающую меня вакансию в Подольске», — сказала Евгения Свиридова.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

Подольск — промышленный центр Московской области, поэтому администрация городского округа запланировала редевелопмент старых промышленных площадок. Это три проекта с объемом инвестиций 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, в планах также модернизация и расширение действующих предприятий — 20 проектов с объемом инвестиций восемь миллиардов рублей.

Всего за последние два года на территории городского округа Подольск в различных сферах деятельности создано около 6,4 тысячи новых рабочих мест.