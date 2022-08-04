facebook_pixel
    04 августа 2022, 13:33

    Почти 3 тысячи процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года

    Ирэна Вороник

    В Подмосковье с начала текущего года выполнили уже почти три тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения. Эта процедура помогает стать матерями тем женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем.

    Почти 3 тысячи процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года

    «С начала года, благодаря ЭКО, на свет появилось почти 900 детей. Всего в этом году в регионе запланировано провести 5,5 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

    Такая услуга в Московской области может предоставляться бесплатно, для этого нужно оформить специальную квоту. Прочитать все подробности о том, как правильно оформить направление на процедуру ЭКО и какие документы для этого нужны, можно на официальном сайте Министерства здравоохранения Подмосковья.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о создании детского госпиталя в Красногорске. Его планируют достроить к марту 2024 года.