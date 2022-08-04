Почти 3 тысячи процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала текущего года выполнили уже почти три тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения. Эта процедура помогает стать матерями тем женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем.

«С начала года, благодаря ЭКО, на свет появилось почти 900 детей. Всего в этом году в регионе запланировано провести 5,5 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Такая услуга в Московской области может предоставляться бесплатно, для этого нужно оформить специальную квоту. Прочитать все подробности о том, как правильно оформить направление на процедуру ЭКО и какие документы для этого нужны, можно на официальном сайте Министерства здравоохранения Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о создании детского госпиталя в Красногорске. Его планируют достроить к марту 2024 года.