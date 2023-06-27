Подмосковье 27 июня 2023, 13:24 Почти 3 тысячи процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Почти три тысячи процедуры экстракорпорального оплодотворения провели в Подмосковье с начала года. Это стало возможно благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, процедура ЭКО помогает жительницам региона познать радость материнства.

Реклама

«Важно, что эта услуга проводится бесплатно. Всего с начала года выполнено почти 2,7 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения и еще порядка 2,8 тысячи запланировано до конца года», — сказала она.

Получить услугу можно бесплатно, оформив квоту. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о завершении строительства детского госпиталя в Красногорске весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».