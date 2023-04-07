Подмосковье 07 апреля 2023, 13:27 Почти 3 тысячи незаконных граффити устранили в Подмосковье с начала года

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С начала года инспекторы Главного управления содержания территорий выявили свыше четырех тысяч несанкционированных граффити. Почти три тысячи из них уже устранили.

По словам главы ведомства Светланы Аиповой, в 51 городском округе выявили 4221 несанкционированное граффити с начала года. Больше всего их обнаружили в Химках — это 451 рисунок. Еще 389 нашли в Серпухове, 355 — в Можайске и 322 — в Раменском.

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«На данный момент уже удалось устранить 2930 вандальных надписей, в частности, 316 в Химках, 288 в Можайске, 244 в Раменском, 176 в Серпухове», — добавила она.

Глава ГУСТ добавила, что несогласованные граффити попадают под уголовную статью. Наказание за правонарушение составляет до 40 тысяч рублей штрафа, а также ограничением свободы на срок до трех лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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