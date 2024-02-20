20 февраля 2024, 17:11
Почти 3 тысячи неправильно припаркованных машин в Подмосковье эвакуировали за неделю
За неделю с улиц Подмосковья убрали 2,9 тысячи неправильно припаркованных машин. Это на 49 меньше, чем неделей ранее.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать местонахождение эвакуированной машины можно по телефону единой справочной службы 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.
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Водителей призвали не нарушать правила парковки и не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Машины
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