Подмосковье 20 февраля 2024, 17:11 Почти 3 тысячи неправильно припаркованных машин в Подмосковье эвакуировали за неделю Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Читать 360tv в

За неделю с улиц Подмосковья убрали 2,9 тысячи неправильно припаркованных машин. Это на 49 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать местонахождение эвакуированной машины можно по телефону единой справочной службы 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Реклама

Водителей призвали не нарушать правила парковки и не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».