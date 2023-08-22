Подмосковье 22 августа 2023, 15:14 Почти 3 тысячи неправильно припаркованных машин в Подмосковье эвакуировали за неделю Минтранс Подмосковья

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На прошлой неделе с улиц Московской области эвакуировали 2716 автомобилей, которые припарковали неправильно. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Это на 67 машин меньше, чем на предыдущей неделе.

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«Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам на территории МО: 8 (800) 444-58-34 или проверить самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья», — пояснили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что оставлять машину нельзя возле знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца», без наличия основания на стоянке для инвалидов, на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним, а также в других случаях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что трасса М-5 «Урал» разгрузит центр юго-восточных городов Подмосковья. Усовершенствование этой дороги позволит сократить нагрузку на центральные участки населенных пунктов.

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