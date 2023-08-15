Подмосковье 15 августа 2023, 10:52 Почти 3 тысячи неправильно припаркованных машин в Подмосковье эвакуировали за неделю Минтранс Подмосковья

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За неделю с улиц Подмосковья эвакуировали 2783 машины, которые были припаркованы не по правилам. Это на 159 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированного автомобиля можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или проверить на сайте Центра безопасности дорожного движения.

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Водителей призывают быть аккуратными и не нарушать правила парковки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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