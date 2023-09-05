Подмосковье 05 сентября 2023, 13:18 Почти 3 тысячи неправильно припаркованных машин эвакуировали за неделю в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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За неделю в Подмосковье переместили на штрафстоянку 2988 машин из-за нарушений правил парковки. Это на 35 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированного авто можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

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Водителей призывают соблюдать ПДД и не оставлять машины в неположенных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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