Подмосковье 02 мая 2023, 14:29 Почти 3 тысячи неправильно припаркованных машин эвакуировали в Подмосковье за неделю Минтранс Подмосковья

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Свыше 2,9 тысячи автомобилей переместили на штрафстоянку в Подмосковье на минувшей неделе из-за нарушений правил парковки. Это на 1% меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, водители могут узнать местонахождение эвакуированного авто по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8️-4️9️5️-7️3️4️-7️8️-8️1️ или самостоятельно проверить на сайте Центра безопасности дорожного движения.

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Водителей призывают не нарушать правила парковки и не мешать проезду общественного транспорта и экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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