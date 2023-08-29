Подмосковье 29 августа 2023, 11:03 Почти 3 тысячи неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

За неделю в Подмосковье эвакуировали 2935 автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. В региональном Минтрансе заявили, что это на 219 машин меньше, чем неделей ранее.

Узнать местоположение эвакуированного транспортного средства можно по телефону: 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Реклама

Жителям Московской области напоминают, что автомобиль могут забрать, если: он припаркован в зоне действия запрещающих знаков, его оставили на пешеходном переходе и ближе пяти метров до него или на трамвайных путях. Машину также могут эвакуировать в случае нарушения ПДД, за которые предусмотрено задержание транспортных средств

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».