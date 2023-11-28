28 ноября 2023, 12:29
Почти 3 тысячи молодых медиков получили доплату в Подмосковье с сентября
Увеличенную доплату с сентября этого года получают почти три тысячи молодых медиков Подмосковья. Это врачи и средний медперсонал.
Как рассказали в Минздраве Подмосковья, раньше размер оплаты составлял три тысячи рублей, теперь его увеличили до 15 тысяч для врачей и до семи для среднего медперсонала.
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По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, на сегодняшний день выплаты получают 2,8 тысячи человек.
«Подмосковье заинтересовано в привлечении медицинских специалистов — как опытных медработников, так и молодых кадров. Беспрецедентное количество мер соцподдержки медиков реализуется в регионе», — сказала она.
Получить доплату может любой молодой специалист, устроившийся в любое медучреждение Подмосковья в течение года после окончания учебного заведения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.
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Врачи
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