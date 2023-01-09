Подмосковье 09 января 2023, 17:59 Почти 3 тысячи машин задействовали в расчистке дорог Подмосковья в новогодние праздники

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Безопасность на дорогах Подмосковья в новогодние каникулы обеспечивали 2,9 тысячи машин и 3,4 тысячи работников. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

На дорогах ежедневно проводили обработку противогололедными средствами, очищали полотно от снега.

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«За восемь праздничных дней в Подмосковье были разные погодные условия — от потепления до экстремального похолодания. Дорожники трудились каждый день, очищая более 16,5 тысячи километров полотна в день», — говорит глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.

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В области ведется круглосуточный мониторинг дорожной обстановки. На зиму заготовлено около 1,8 миллиона тонн противогололедных материалов, организовано 300 мест складирования снега.

Уже в середине недели в регионе ожидается до минус 10 градусов, а к концу недели снова потеплеет до нуля. Водителей призывают избегать резких маневров за рулем и быть предельно внимательными.

Жители могут оставлять жалобы на некачественную очистку дорог и дворов в соцсетях и на портале «Добродел». По распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева, все комментарии должны оперативно обслуживаться.