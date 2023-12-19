19 декабря 2023, 11:30
Почти 3 тысячи машин переместили на штрафстоянки Подмосковья за неделю
Припаркованные с нарушениями автомобили перемещают на штрафстоянки в Подмосковье. За неделю с улиц эвакуировали 2796 автомобилей.
На прошлой неделе количество эвакуированных машин оказалось на 169 меньше, чем семидневкой ранее.
Реклама
Узнать, где находится автомобиль, можно по телефону справочной службы 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.
Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
ПДД
Правила
Машины
Реклама
Реклама