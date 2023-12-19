Подмосковье 19 декабря 2023, 11:30 Почти 3 тысячи машин переместили на штрафстоянки Подмосковья за неделю ЦБДД

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Припаркованные с нарушениями автомобили перемещают на штрафстоянки в Подмосковье. За неделю с улиц эвакуировали 2796 автомобилей.

На прошлой неделе количество эвакуированных машин оказалось на 169 меньше, чем семидневкой ранее.

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Узнать, где находится автомобиль, можно по телефону справочной службы 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

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