Подмосковье 29 июня 2023, 14:49 Почти 3 тысячи деревень и сел Подмосковья получили газ по президентской программе за два года Мособлгаз

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Еще семь населенных пунктов догазифицировали в Подмосковье по президентской программе с начала года. Работы планируют провести еще в 29 деревнях и селах.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, газ провели в деревню Львово в Волоколамске, город Домодедово, деревню Трубицино в Егорьевске, деревню Зорино в Истре, деревню Тиликтино в Клину, деревню Горетовка в Солнечногорске и деревню Станки в Талдоме.

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По словам генерального директора «Мособлгаз» Игоря Баранова, за короткие сроки был проведен большой объем работы. За два года действия программы синее топливо провели в 2812 населенных пунктов Подмосковья. Глава Минэнергетики Александр Самарин добавил, что с 1 марта этого года программа стала бессрочной.

«Программа на 2022 год выполнена на 100%. Социальная газификация региона стала не только самым масштабным проектом по газификации в России, но также за всю историю Подмосковья», — сказал он.

Условия для подключения создадут для 12,7 тысячи домов, где проживают более 33 тысяч человек, в том числе в населенных пунктах в особо охраняемых природных зонах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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