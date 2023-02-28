Подмосковье 28 февраля 2023, 17:29 Почти 3 тысячи человек посетили выставку «Русь купеческая» в подмосковной усадьбе Мураново

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Выставка работ Бориса Кустодиева завершилась в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ имени Федора Тютчева 26 февраля. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что за два с небольшим месяца экспозицию посетили свыше трех тысяч человек.

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Каждые выходные в музее проходили тематические экскурсии для детей и взрослых, которые пользовались большой популярностью. Эти мероприятия посетили свыше 600 человек. Многие приезжали с усадьбу самостоятельно и с удовольствием рассматривали колоритные картины Кустодиева.

В сердце выставки разместили серию работ «Русские типы», которые отражают последний этап творчества художника. Это яркие акварели, на которых представлен быт крестьян. Картины нравятся зрителям за красочность и понятные сюжеты. На них изображены молодые крестьянки и пышные купчихи, шустрые извозчики, трактирщики и другие простые жители провинции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнать новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье. Сейчас там можно найти много мероприятий к 8 Марта, включая необычные.