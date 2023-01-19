Подмосковье 19 января 2023, 16:01 Почти 3 тысячи человек окунулись в крещенские купели в Богородском округе

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Крещенские купания в Богородском округе посетили более шести тысяч человек, из них окунулись в купели почти три тысячи жителей. Везде были оборудованы теплые шатры для переодевания и зоны отдыха. Готовность площадок проверил глава Богородского округа Игорь Сухин.

Старт крещенским купаниям был дан в Богоявленский соборе Ногинска. На службу пришло много людей, которые после крестного хода провели обряд омовения в иордани.

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Купели также были установлены около храма Константина Богородского, храма Матроны Московской, Покровского и Троицкого храмов. Открытые площадки оборудовали в Электроуглях на Каменском пруду и в Старой Купавне, на реке Купавинке. Чтобы соблюсти все меры безопасности, иордани были подсвечены, рядом установили световые столбы и настилы.

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«Я традиции соблюдаю. Знаете, как некоторые люди говорят, что отчаянные — в проруби, мудрые — в бассейне. На самом деле считается, что вся вода святая. Мы с группой товарищей окунаемся каждый год», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

После обряда купания люди согревались у костров с горячим чаем и угощениями, которые раздавали на всех площадках. За безопасностью следили сотрудники МЧС, медики и полиция.

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