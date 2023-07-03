Подмосковье 03 июля 2023, 11:17 Почти 3 тысячи человек бесплатно проверили здоровье в парках Подмосковья за месяц Пресс-служба Минздрава МО

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С начала лета в Подмосковье проводят акцию «Проверь здоровье в парке». За это время бригады врачей совершили 128 выездов, сообщили в региональном Минздраве.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что акция прошла в 23 округах Московской области. Так, около трех тысяч человек смогли бесплатно проверить здоровье.

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Жителям измеряли артериальное и внутриглазное давление, брали общий анализ крови и проводили другие исследования. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения дальнейшего обследования. Результаты придут жителям в личный кабинет на «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в медицине будут внедрять умные сервисы Сбербанка.

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