10 февраля 2023, 10:54
Почти 3 тысячи администраторов поликлиник Подмосковья прошли курс по бесконфликтному общению с начала года
Онлайн-курс для тренировки навыков общения с пациентами запустили в Подмосковье. На тренингах побывали уже около трех тысяч администраторов поликлиник.
Занятия проводят специалисты Московского областного научно-исследовательского института имени Владимирского. Администраторов государственных поликлиник учат, как правильно коммуницировать с пациентами и избегать конфликтов.
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«Именно администраторы встречают пациента первыми. Поэтому, в этом году мы запустили новый дистанционный курс по бесконфликтному общению», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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В прошлом году подобные тренинги прошли более 3,5 тысячи администраторов, а с начала января занятия посетили уже три тысячи человек.
Сегодня в поликлиниках Подмосковья работает около четырех тысяч администраторов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в поликлиники Подмосковья необходимо закупать новую технику — аппараты для рентгена, маммографии, МРТ и КТ.
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