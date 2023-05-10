Подмосковье 10 мая 2023, 15:03 Почти 3 тысячи неправильно припаркованных машин эвакуировали в Подмосковье за неделю Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

На штрафстоянку переместили 2954 автомобиля за неделю в Подмосковье. Они были припаркованы с нарушениями. Неделей ранее было эвакуировано 2982 машины.

Жители могут узнать расположение эвакуированного авто по телефону единой справочной службы 8️ (4️9️5️) 7️3️4️-7️8️-8️1️ или проверить на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Реклама

В Минтрансе призвали соблюдать правила парковки и не препятствовать проезду общественного транспорта и экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».